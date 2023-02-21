https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853385824.html
Путин призвал окружить почетом семью каждого участника спецоперации
Путин призвал окружить почетом семью каждого участника спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал окружить почетом семью каждого участника спецоперации
Семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:36
2023-02-21T12:36
2023-02-21T12:42
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин."Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия
12:36 21.02.2023 (обновлено: 12:42 21.02.2023)
Путин призвал окружить почетом семью каждого участника спецоперации
Путин призвал окружить заботой и почетом семью каждого участника спецоперации