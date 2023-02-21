Путин призвал окружить почетом семью каждого участника спецоперации

"Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.