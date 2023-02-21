https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853367798.html

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска - РИА Новости, 21.02.2023

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска

"Южная" группировка российских войск в ходе наступления на Донецком направлении уничтожила под Краматорском две американские установки РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:55

2023-02-21T11:55

2023-02-21T12:57

специальная военная операция на украине

краматорск

россия

безопасность

сша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Южная" группировка российских войск в ходе наступления на Донецком направлении уничтожила под Краматорском две американские установки РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 21 февраля.На Купянском направлении "Западная" группировка ударила по подразделениям ВСУ в районах Табаевки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике.Противник здесь потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также американскую артиллерийскую систему М777.Группа "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.На Херсонском направлении российским войскам удалось поразить самоходную гаубицу "Акация", два самоходных орудия "Гвоздика", а также станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краматорск, россия, безопасность, сша