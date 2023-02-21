11:55 21.02.2023 (обновлено: 12:57 21.02.2023)
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска
Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Южная" группировка российских войск в ходе наступления на Донецком направлении уничтожила под Краматорском две американские установки РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 21 февраля.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", — добавили в ведомстве.
На Купянском направлении "Западная" группировка ударила по подразделениям ВСУ в районах Табаевки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике.
Противник здесь потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также американскую артиллерийскую систему М777.
Группа "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также две гаубицы М101 производства США.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ. <...> За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20", — указано в сводке.
На Херсонском направлении российским войскам удалось поразить самоходную гаубицу "Акация", два самоходных орудия "Гвоздика", а также станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.