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Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853357980.html
Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве
Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве - РИА Новости, 21.02.2023
Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве
Российские военнослужащие готовы выполнить любую боевую задачу, и провести 9 мая парад Победы в Киеве, рассказал РИА Новости участник спецоперации лейтенант... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:30
2023-02-21T11:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
киев
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие готовы выполнить любую боевую задачу, и провести 9 мая парад Победы в Киеве, рассказал РИА Новости участник спецоперации лейтенант Денис Скакуновский. "Времени маловато, чтобы 9 мая уже провести парад в Киеве. Ждем сегодняшнего выступления президента. Если команду дадут... Мы готовы ко всему, выполнить любую боевую задачу, и сами хотим к 9 мая закончить и провести там (в Киеве) парад... Конечно, очень хочется, работы еще много", - сказал он в кулуарах перед посланием президента РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, безопасность, украина, киев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:30 21.02.2023 (обновлено: 11:43 21.02.2023)
 
Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве

Лейтенант Скакуновский: российские военные готовы к любой задаче и параду 9 мая в Киеве

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ в южном секторе специальной военной операции
Вооруженные силы РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Вооруженные силы РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие готовы выполнить любую боевую задачу, и провести 9 мая парад Победы в Киеве, рассказал РИА Новости участник спецоперации лейтенант Денис Скакуновский.
"Времени маловато, чтобы 9 мая уже провести парад в Киеве. Ждем сегодняшнего выступления президента. Если команду дадут... Мы готовы ко всему, выполнить любую боевую задачу, и сами хотим к 9 мая закончить и провести там (в Киеве) парад... Конечно, очень хочется, работы еще много", - сказал он в кулуарах перед посланием президента РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 12.00 мск.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 12:23Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что российская армия дойдет до Киева, если прикажут
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаКиевВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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