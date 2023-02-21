https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853357980.html

Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве

Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве - РИА Новости, 21.02.2023

Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве

Российские военнослужащие готовы выполнить любую боевую задачу, и провести 9 мая парад Победы в Киеве, рассказал РИА Новости участник спецоперации лейтенант... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:30

2023-02-21T11:30

2023-02-21T11:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

киев

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие готовы выполнить любую боевую задачу, и провести 9 мая парад Победы в Киеве, рассказал РИА Новости участник спецоперации лейтенант Денис Скакуновский. "Времени маловато, чтобы 9 мая уже провести парад в Киеве. Ждем сегодняшнего выступления президента. Если команду дадут... Мы готовы ко всему, выполнить любую боевую задачу, и сами хотим к 9 мая закончить и провести там (в Киеве) парад... Конечно, очень хочется, работы еще много", - сказал он в кулуарах перед посланием президента РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230213/kiev-1851663245.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, киев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года