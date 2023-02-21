https://ria.ru/20230221/sovfed-1853452452.html

В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях

В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях - РИА Новости, 21.02.2023

В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях

Либерализация Уголовного кодекса РФ в части экономических составов - хорошее предложение, работа над этим будет вестись вместе с Госдумой, заявил председатель... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:54

2023-02-21T14:54

2023-02-21T14:54

политика

россия

владимир путин

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853382575_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_82d3bcdc65a382a82d4d1b2638ad0960.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Либерализация Уголовного кодекса РФ в части экономических составов - хорошее предложение, работа над этим будет вестись вместе с Госдумой, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве – "нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему". "Продолжать политику либерализации уголовного законодательства в части экономических составов правильно. Будем совместно работать над поручением Президента совместно с Государственной Думой", - написал Клишас в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года