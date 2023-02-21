https://ria.ru/20230221/sovfed-1853452452.html
В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях
В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях - РИА Новости, 21.02.2023
В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях
Либерализация Уголовного кодекса РФ в части экономических составов - хорошее предложение, работа над этим будет вестись вместе с Госдумой, заявил председатель... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:54
2023-02-21T14:54
2023-02-21T14:54
политика
россия
владимир путин
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Либерализация Уголовного кодекса РФ в части экономических составов - хорошее предложение, работа над этим будет вестись вместе с Госдумой, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве – "нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему". "Продолжать политику либерализации уголовного законодательства в части экономических составов правильно. Будем совместно работать над поручением Президента совместно с Государственной Думой", - написал Клишас в своём телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
В Совфеде поддержали предложение Путина об экономических преступлениях
В Совфеде поддержали предложение Путина о пересмотре экономических составов в УК
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Либерализация Уголовного кодекса РФ в части экономических составов - хорошее предложение, работа над этим будет вестись вместе с Госдумой, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве – "нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему".
"Продолжать политику либерализации уголовного законодательства в части экономических составов правильно. Будем совместно работать над поручением Президента совместно с Государственной Думой", - написал Клишас в своём телеграм-канале.