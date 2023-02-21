https://ria.ru/20230221/sovfed-1853438960.html

Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко

Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023

Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко

Совет Федерации на заседании в среду обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента РФ, сообщила спикер... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:12

2023-02-21T14:12

2023-02-21T16:18

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Заседание (Совета Федерации) завтра, поставим задачи, которые должны быть реализованы, чтобы все положения послания президента были выполнены", - сказала спикер в эфире телеканала "Россия 24".Сенатор также отметила, что законодатели примут участие в создании в регионах отделения специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине."Проконтролируем, проследим, поучаствуем", - отметила она."(Это) послание, которое затронуло все сферы жизни нашей страны, все те вопросы, ответы на которые ждали наши граждане, я в этом уверена. Послание созидательное, позитивное и, на мой взгляд, очень такое оптимистичное", - сказала она.Матвиенко отметила, что Путин дал конкретный анализ нынешней международной ситуации, "которая сейчас сложилась в мире, и истоков нынешних событий вокруг украинского кризиса". "Мне кажется, всё (в выступлении президента) было изложено настолько понятно, чётко, что любой неангажированный человек не сможет найти ни одного аргумента против, потому что это очень правдивое отражение действительности", - заключила спикер верхней палаты российского парламента.Она отметила, что для законодателей, так же, как для правительства, для региональных органов власти, в послании поставлены четкие, внятные задачи."С учетом изложенных механизмов мы готовы к незамедлительному их исполнению. Законодательство придется уточнять, менять, принимать новые законы", - сказала Матвиенко, добавив, что в Совете Федерации к такой работе готовы.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853447279.html

https://ria.ru/20230221/siluanov-1853437363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, украина