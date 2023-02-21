Рейтинг@Mail.ru
Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/sovfed-1853438960.html
Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко
Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023
Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко
Совет Федерации на заседании в среду обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента РФ, сообщила спикер... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:12
2023-02-21T16:18
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Заседание (Совета Федерации) завтра, поставим задачи, которые должны быть реализованы, чтобы все положения послания президента были выполнены", - сказала спикер в эфире телеканала "Россия 24".Сенатор также отметила, что законодатели примут участие в создании в регионах отделения специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине."Проконтролируем, проследим, поучаствуем", - отметила она."(Это) послание, которое затронуло все сферы жизни нашей страны, все те вопросы, ответы на которые ждали наши граждане, я в этом уверена. Послание созидательное, позитивное и, на мой взгляд, очень такое оптимистичное", - сказала она.Матвиенко отметила, что Путин дал конкретный анализ нынешней международной ситуации, "которая сейчас сложилась в мире, и истоков нынешних событий вокруг украинского кризиса". "Мне кажется, всё (в выступлении президента) было изложено настолько понятно, чётко, что любой неангажированный человек не сможет найти ни одного аргумента против, потому что это очень правдивое отражение действительности", - заключила спикер верхней палаты российского парламента.Она отметила, что для законодателей, так же, как для правительства, для региональных органов власти, в послании поставлены четкие, внятные задачи."С учетом изложенных механизмов мы готовы к незамедлительному их исполнению. Законодательство придется уточнять, менять, принимать новые законы", - сказала Матвиенко, добавив, что в Совете Федерации к такой работе готовы.
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853447279.html
https://ria.ru/20230221/siluanov-1853437363.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, украина
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Украина
14:12 21.02.2023 (обновлено: 16:18 21.02.2023)
 
Совфед обсудит реализацию послания президента, заявила Матвиенко

Матвиенко: Совфед определит задачи, необходимые для реализации послания президента

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит задачи, которые необходимо реализовать для выполнения всех положений послания президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Заседание (Совета Федерации) завтра, поставим задачи, которые должны быть реализованы, чтобы все положения послания президента были выполнены", - сказала спикер в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 14:35
Матвиенко прокомментировала идею возвращения к традиционному образованию
Сенатор также отметила, что законодатели примут участие в создании в регионах отделения специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине.
"Проконтролируем, проследим, поучаствуем", - отметила она.
"(Это) послание, которое затронуло все сферы жизни нашей страны, все те вопросы, ответы на которые ждали наши граждане, я в этом уверена. Послание созидательное, позитивное и, на мой взгляд, очень такое оптимистичное", - сказала она.
Матвиенко отметила, что Путин дал конкретный анализ нынешней международной ситуации, "которая сейчас сложилась в мире, и истоков нынешних событий вокруг украинского кризиса". "Мне кажется, всё (в выступлении президента) было изложено настолько понятно, чётко, что любой неангажированный человек не сможет найти ни одного аргумента против, потому что это очень правдивое отражение действительности", - заключила спикер верхней палаты российского парламента.
"Мне кажется, всё (в выступлении президента) было изложено настолько понятно, чётко, что любой неангажированный человек не сможет найти ни одного аргумента против, потому что это очень правдивое отражение действительности", - сказала спикер верхней палаты российского парламента.
Она отметила, что для законодателей, так же, как для правительства, для региональных органов власти, в послании поставлены четкие, внятные задачи.
"С учетом изложенных механизмов мы готовы к незамедлительному их исполнению. Законодательство придется уточнять, менять, принимать новые законы", - сказала Матвиенко, добавив, что в Совете Федерации к такой работе готовы.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:08
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала