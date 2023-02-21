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Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023
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Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко
Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023
Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко
Социальная защита населения, включая малообеспеченных граждан, семей с детьми в России в такое суровое время не только не ослабляется, наоборот, становится... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:34
2023-02-21T15:34
общество
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Социальная защита населения, включая малообеспеченных граждан, семей с детьми в России в такое суровое время не только не ослабляется, наоборот, становится более эффективной, адресной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В эфире телеканала "Россия 24" сенатор отметила, что "детский бюджет" вырос в разы за последние годы. Кроме того, она отметила, что в послании президента РФ Владимира Путина говорится об увеличении налоговых вычетов на получение образования, на здравоохранение. "Социальная защита населения, казалось бы, в такое суровое время, она не только не ослабляется, а наоборот, становится более эффективной, адресной по защите малообеспеченных слоев населения", - сказала парламентарий. По ее словам, это относится и к повышению минимального размера оплаты труда. "Это доходы населения, благополучие людей", - отметил сенатор. Матвиенко подчеркнула, что с радостью восприняла новость о том, что в четырех новых субъектах РФ будет выплачиваться материнский капитал на всех детей, начиная с 2007 года. По ее словам, "это будет поддержкой семьям". Законодатель также отметила важность скорейшей интеграции новых регионов не только в правовое, но и в экономическое поле РФ.
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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
15:34 21.02.2023
 
Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: соцзащита населения в России становится более эффективной

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Социальная защита населения, включая малообеспеченных граждан, семей с детьми в России в такое суровое время не только не ослабляется, наоборот, становится более эффективной, адресной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В эфире телеканала "Россия 24" сенатор отметила, что "детский бюджет" вырос в разы за последние годы. Кроме того, она отметила, что в послании президента РФ Владимира Путина говорится об увеличении налоговых вычетов на получение образования, на здравоохранение.
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"Социальная защита населения, казалось бы, в такое суровое время, она не только не ослабляется, а наоборот, становится более эффективной, адресной по защите малообеспеченных слоев населения", - сказала парламентарий. По ее словам, это относится и к повышению минимального размера оплаты труда.
"Это доходы населения, благополучие людей", - отметил сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что с радостью восприняла новость о том, что в четырех новых субъектах РФ будет выплачиваться материнский капитал на всех детей, начиная с 2007 года. По ее словам, "это будет поддержкой семьям".
Законодатель также отметила важность скорейшей интеграции новых регионов не только в правовое, но и в экономическое поле РФ.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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