https://ria.ru/20230221/sotszaschita-1853466490.html

Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко

Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2023

Соцзащита россиян становится более эффективной, заявила Матвиенко

Социальная защита населения, включая малообеспеченных граждан, семей с детьми в России в такое суровое время не только не ослабляется, наоборот, становится... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:34

2023-02-21T15:34

2023-02-21T15:34

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Социальная защита населения, включая малообеспеченных граждан, семей с детьми в России в такое суровое время не только не ослабляется, наоборот, становится более эффективной, адресной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В эфире телеканала "Россия 24" сенатор отметила, что "детский бюджет" вырос в разы за последние годы. Кроме того, она отметила, что в послании президента РФ Владимира Путина говорится об увеличении налоговых вычетов на получение образования, на здравоохранение. "Социальная защита населения, казалось бы, в такое суровое время, она не только не ослабляется, а наоборот, становится более эффективной, адресной по защите малообеспеченных слоев населения", - сказала парламентарий. По ее словам, это относится и к повышению минимального размера оплаты труда. "Это доходы населения, благополучие людей", - отметил сенатор. Матвиенко подчеркнула, что с радостью восприняла новость о том, что в четырех новых субъектах РФ будет выплачиваться материнский капитал на всех детей, начиная с 2007 года. По ее словам, "это будет поддержкой семьям". Законодатель также отметила важность скорейшей интеграции новых регионов не только в правовое, но и в экономическое поле РФ.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853434160.html

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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф