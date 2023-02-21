https://ria.ru/20230221/sotspodderzhka-1853505286.html

Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев - РИА Новости, 21.02.2023

Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:18

2023-02-21T17:18

2023-02-21T18:32

общество

специальная военная операция на украине

москва

россия

сергей собянин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев.Он напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и их родственникам. По словам Собянина, таким образом возникнут единые подходы к материальному обеспечению мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей. Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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москва

россия

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Кирилл Волков

общество, москва, россия, сергей собянин, ситуация в днр и лнр