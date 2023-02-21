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Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев
Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев - РИА Новости, 21.02.2023
Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев
Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:18
2023-02-21T18:32
общество
специальная военная операция на украине
москва
россия
сергей собянин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев.Он напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и их родственникам. По словам Собянина, таким образом возникнут единые подходы к материальному обеспечению мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей. Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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общество, москва, россия, сергей собянин, ситуация в днр и лнр
Общество, Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Сергей Собянин, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:18 21.02.2023 (обновлено: 18:32 21.02.2023)
 
Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Собянин указом распространил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев.
Он напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и их родственникам. По словам Собянина, таким образом возникнут единые подходы к материальному обеспечению мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей.

"Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев — участников специальной военной операции", — написал мэр в своем блоге.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:39Специальная военная операция на Украине
За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваРоссияСергей СобянинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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