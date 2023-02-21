https://ria.ru/20230221/sol-1853546584.html

На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей

На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей - РИА Новости, 21.02.2023

На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей

Специальную партию соли из Соледара в ДНР, контроль над которым украинские войска утратили в январе, распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, вырученные... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:43

2023-02-21T19:43

2023-02-21T19:43

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артемсоль

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специальную партию соли из Соледара в ДНР, контроль над которым украинские войска утратили в январе, распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, вырученные деньги обещают направить на покупку боевых дронов, сообщили во вторник в Верховной раде. "Специальная партия "Артемсоли", добытой в украинском Соледаре. Создана ГП "АРТЕМСОЛЬ" и UNITED24, чтобы помочь украинским защитникам и добавить нам немного сил... Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек... Стоимость пачки - 500 гривен (около тысячи рублей -ред.), 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР (главного управления разведки- ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады. Там же публикуется фотография пачки соли из "лимитированной" серии. Дизайн повторяет классическую советскую упаковку, но вместо надписи "Соль каменная поваренная" на пакете написано: "Мощь каменная украинская". Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Установление контроля над городом важно в плане развития наступательных действий и позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер". Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира.

https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html

https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html

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в мире, технологии, соледар, украина, донецкая народная республика, верховная рада украины, артемсоль