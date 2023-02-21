https://ria.ru/20230221/sol-1853546584.html
На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей
На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей - РИА Новости, 21.02.2023
На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей
Специальную партию соли из Соледара в ДНР, контроль над которым украинские войска утратили в январе, распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, вырученные... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:43
2023-02-21T19:43
2023-02-21T19:43
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специальную партию соли из Соледара в ДНР, контроль над которым украинские войска утратили в январе, распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, вырученные деньги обещают направить на покупку боевых дронов, сообщили во вторник в Верховной раде. "Специальная партия "Артемсоли", добытой в украинском Соледаре. Создана ГП "АРТЕМСОЛЬ" и UNITED24, чтобы помочь украинским защитникам и добавить нам немного сил... Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек... Стоимость пачки - 500 гривен (около тысячи рублей -ред.), 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР (главного управления разведки- ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады. Там же публикуется фотография пачки соли из "лимитированной" серии. Дизайн повторяет классическую советскую упаковку, но вместо надписи "Соль каменная поваренная" на пакете написано: "Мощь каменная украинская". Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Установление контроля над городом важно в плане развития наступательных действий и позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер". Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира.
https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html
https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html
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в мире, технологии, соледар, украина, донецкая народная республика, верховная рада украины, артемсоль
В мире, Технологии, Соледар, Украина, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины, Артемсоль
На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей
На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей за пачку