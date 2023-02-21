https://ria.ru/20230221/slutskiy-1853335743.html

Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 21.02.2023

Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:18

2023-02-21T10:18

2023-02-21T10:18

леонид слуцкий (политик)

политика

россия

лдпр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЛДПР. "Решение не принято, но сам Слуцкий может пойти при поддержке его кандидатуры в партии", - сообщил собеседник агентства. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу.

https://ria.ru/20230210/furgal-1851122148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), политика, россия, лдпр