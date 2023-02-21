https://ria.ru/20230221/slutskiy-1853335743.html
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 21.02.2023
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:18
2023-02-21T10:18
2023-02-21T10:18
леонид слуцкий (политик)
политика
россия
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЛДПР. "Решение не принято, но сам Слуцкий может пойти при поддержке его кандидатуры в партии", - сообщил собеседник агентства. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу.
https://ria.ru/20230210/furgal-1851122148.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_124:0:1540:1062_1920x0_80_0_0_88f9c14614f21209a74be73af6f70603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), политика, россия, лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Политика, Россия, ЛДПР
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах 10 сентября