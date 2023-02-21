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Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 21.02.2023
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Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 21.02.2023
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:18
2023-02-21T10:18
леонид слуцкий (политик)
политика
россия
лдпр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЛДПР. "Решение не принято, но сам Слуцкий может пойти при поддержке его кандидатуры в партии", - сообщил собеседник агентства. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу.
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леонид слуцкий (политик), политика, россия, лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Политика, Россия, ЛДПР
10:18 21.02.2023
 
Источник: Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Слуцкий может возглавить списки ЛДПР на региональных выборах 10 сентября

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может возглавить списки либерал-демократов на региональных выборах, но на данный момент такое решение не принято, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству ЛДПР.
"Решение не принято, но сам Слуцкий может пойти при поддержке его кандидатуры в партии", - сообщил собеседник агентства.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Леонид Слуцкий (политик)ПолитикаРоссияЛДПР
 
 
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