https://ria.ru/20230221/siluanov-1853437363.html
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов - РИА Новости, 21.02.2023
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:08
2023-02-21T14:08
2023-02-21T14:51
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов."Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Силуанов журналистам."Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", - сказал журналистам Силуанов.Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,"О повышении налогов в текущем году речи не идет", - сказал глава Минфина.Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:08 21.02.2023 (обновлено: 14:51 21.02.2023)
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
Силуанов: решения, озвученные в послании президента, профинансируют в полном объеме
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Силуанов журналистам.
"Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", - сказал журналистам Силуанов.
Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,
"О повышении налогов в текущем году речи не идет", - сказал глава Минфина.
Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.