https://ria.ru/20230221/siluanov-1853437363.html

Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов

Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов - РИА Новости, 21.02.2023

Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов

Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:08

2023-02-21T14:08

2023-02-21T14:51

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов."Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Силуанов журналистам."Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", - сказал журналистам Силуанов.Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,"О повышении налогов в текущем году речи не идет", - сказал глава Минфина.Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.

https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)