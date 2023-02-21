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Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов - РИА Новости, 21.02.2023
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Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов - РИА Новости, 21.02.2023
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов
Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:08
2023-02-21T14:51
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов."Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Силуанов журналистам."Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", - сказал журналистам Силуанов.Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,"О повышении налогов в текущем году речи не идет", - сказал глава Минфина.Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.
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экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:08 21.02.2023 (обновлено: 14:51 21.02.2023)
 
Решения, озвученные президентом, профинансируют, заявил Силуанов

Силуанов: решения, озвученные в послании президента, профинансируют в полном объеме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Силуанов журналистам.
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"Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", - сказал журналистам Силуанов.
Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,
"О повышении налогов в текущем году речи не идет", - сказал глава Минфина.
Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 21 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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ЭкономикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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