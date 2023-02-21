Рейтинг@Mail.ru
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/shar-1853340069.html
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа - РИА Новости, 21.02.2023
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа
Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:34
2023-02-21T10:34
в мире
япония
сидзуока (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_84a50d0424c69121c329577b494e47eb.jpg
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник утром на берегу пляжа Энсюхама в префектуре Сидзуока. "Мы пока не знаем, что это за объект", - прокомментировали РИА Новости в отделении. Ранее телеканал Daiichi TV сообщил, что шар диаметром около 1,5 метров, предположительно, из металла был обнаружен утром на берегу в районе Цубои города Намамацу. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о находке. Прибывшие на место полицейские ограничили доступ на пляж. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.
https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html
япония
сидзуока (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_188:0:939:563_1920x0_80_0_0_57397122a5f2361155934120401412ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сидзуока (префектура)
В мире, Япония, Сидзуока (префектура)
10:34 21.02.2023
 
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа

В японской береговой охране пока не знают, чем является найденный металлический шар

© Shizuoka Daiichi Television CorporationЯпонская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
Японская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
© Shizuoka Daiichi Television Corporation
Японская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник утром на берегу пляжа Энсюхама в префектуре Сидзуока.
"Мы пока не знаем, что это за объект", - прокомментировали РИА Новости в отделении.
Ранее телеканал Daiichi TV сообщил, что шар диаметром около 1,5 метров, предположительно, из металла был обнаружен утром на берегу в районе Цубои города Намамацу. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о находке.
Прибывшие на место полицейские ограничили доступ на пляж. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 16:19
На Тайване рассказали об упавшем на военную базу китайском аэростате
 
В миреЯпонияСидзуока (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала