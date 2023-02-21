https://ria.ru/20230221/shar-1853340069.html
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа - РИА Новости, 21.02.2023
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа
Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:34
2023-02-21T10:34
2023-02-21T10:34
в мире
япония
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 21 фев - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник утром на берегу пляжа Энсюхама в префектуре Сидзуока. "Мы пока не знаем, что это за объект", - прокомментировали РИА Новости в отделении. Ранее телеканал Daiichi TV сообщил, что шар диаметром около 1,5 метров, предположительно, из металла был обнаружен утром на берегу в районе Цубои города Намамацу. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о находке. Прибывшие на место полицейские ограничили доступ на пляж. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.
https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сидзуока (префектура)
В мире, Япония, Сидзуока (префектура)
В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа
В японской береговой охране пока не знают, чем является найденный металлический шар
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник утром на берегу пляжа Энсюхама в префектуре Сидзуока.
"Мы пока не знаем, что это за объект", - прокомментировали РИА Новости в отделении.
Ранее телеканал Daiichi TV сообщил, что шар диаметром около 1,5 метров, предположительно, из металла был обнаружен утром на берегу в районе Цубои города Намамацу. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о находке.
Прибывшие на место полицейские ограничили доступ на пляж. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.