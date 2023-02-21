https://ria.ru/20230221/shar-1853340069.html

В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа

В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа - РИА Новости, 21.02.2023

В Японии прокомментировали обнаружение металлического шара на берегу пляжа

Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:34

2023-02-21T10:34

2023-02-21T10:34

в мире

япония

сидзуока (префектура)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_84a50d0424c69121c329577b494e47eb.jpg

ТОКИО, 21 фев - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, чем является большой металлический шар, найденный во вторник утром на берегу пляжа Энсюхама в префектуре Сидзуока. "Мы пока не знаем, что это за объект", - прокомментировали РИА Новости в отделении. Ранее телеканал Daiichi TV сообщил, что шар диаметром около 1,5 метров, предположительно, из металла был обнаружен утром на берегу в районе Цубои города Намамацу. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о находке. Прибывшие на место полицейские ограничили доступ на пляж. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

https://ria.ru/20230218/aerostat-1852866499.html

япония

сидзуока (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, сидзуока (префектура)