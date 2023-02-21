https://ria.ru/20230221/sderzhivanie-1853389455.html
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T12:44
2023-02-21T13:32
безопасность
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - более 91% - 91,3%. А теперь с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России
уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России
2023-02-21T12:44
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РИА Новости
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безопасность, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Безопасность, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:44 21.02.2023 (обновлено: 13:32 21.02.2023)
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет 91,3 процента