Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/sderzhivanie-1853389455.html
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 21.02.2023
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T13:32
безопасность
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853419967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b98413450f3bb38becc58d2e84d8884b.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - более 91% - 91,3%. А теперь с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230211/bezopasnost-1851373029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России
уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России
2023-02-21T12:44
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853419967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47ed323c9c9508efd2f293b68fb32bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Безопасность, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:44 21.02.2023 (обновлено: 13:32 21.02.2023)
 
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания

Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет 91,3 процента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - более 91% - 91,3%. А теперь с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - сказал он.
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Андрей Картаполов
11 февраля, 10:27
Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России
 
БезопасностьРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала