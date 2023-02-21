https://ria.ru/20230221/sderzhivanie-1853389455.html

Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания

Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 21.02.2023

Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

2023-02-21T13:32

безопасность

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - более 91% - 91,3%. А теперь с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин