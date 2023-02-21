https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853455618.html

В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ

В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023

В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ

Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

россия

украина

бельгия

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Как отмечается, документ подготовили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды для переговоров представителей правительств ЕС о десятом пакете санкций против России из-за ситуации на Украине. "Двенадцать стран призывают Евросоюз помешать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку", - передает агентство во вторник. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html

россия

украина

бельгия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, бельгия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире