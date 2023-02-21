https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853455618.html
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
россия
украина
бельгия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Как отмечается, документ подготовили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды для переговоров представителей правительств ЕС о десятом пакете санкций против России из-за ситуации на Украине. "Двенадцать стран призывают Евросоюз помешать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку", - передает агентство во вторник. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html
https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, бельгия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Бельгия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
Рейтер: в ЕС обдумывают ограничение обхода санкций с помощью торговых инструментов