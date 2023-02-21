Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853455618.html
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ
Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
россия
украина
бельгия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Как отмечается, документ подготовили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды для переговоров представителей правительств ЕС о десятом пакете санкций против России из-за ситуации на Украине. "Двенадцать стран призывают Евросоюз помешать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку", - передает агентство во вторник. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html
https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, бельгия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Бельгия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
15:03 21.02.2023
 
В ЕС обдумывают ограничение обхода санкций против России, сообщили СМИ

Рейтер: в ЕС обдумывают ограничение обхода санкций с помощью торговых инструментов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двенадцать стран Евросоюза призывают блок ограничить компаниям и третьим странам возможность обхода санкций против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как отмечается, документ подготовили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды для переговоров представителей правительств ЕС о десятом пакете санкций против России из-за ситуации на Украине.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 07:17
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
"Двенадцать стран призывают Евросоюз помешать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку", - передает агентство во вторник.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:11
СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России
 
РоссияУкраинаБельгияВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала