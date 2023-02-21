https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html

СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России

СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России

В Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против РФ, пишет газета Politico. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:11

2023-02-21T13:11

2023-02-21T13:11

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против РФ, пишет газета Politico. "Пока Брюссель готовит очередной пакет санкций, правительства западноевропейских стран начинают задаваться вопросом, насколько в этом есть смысл", - говорится в статье. Как отмечает издание, пока Польша и страны Балтии по-прежнему выступают за более жесткое сокращение торговли с Россией, дипломаты западных европейский страны в ЕС говорят, что время и усилия лучше потратить на обеспечение соблюдения существующих санкций. По данным Politico, несмотря на ранние прогнозы, российская экономика не рухнула в результате замораживания торговли Западом. Издание также задается вопросом, действительно ли все усилия и экономические трудности в Европе того стоили. Как отмечает газета, после начала силами РФ спецоперации на Украине один пакет санкций быстро следовал за другим, но "за закрытыми дверями ситуация быстро усложнялась". А меньше чем через месяц после этого европейские дипломаты уже говорили об "усталости от санкций", пишет Politico. Ранее сообщалось, что новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, европа, брюссель, владимир путин, евросоюз, в мире