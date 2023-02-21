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СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России
СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России
В Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против РФ, пишет газета Politico. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:11
2023-02-21T13:11
россия
европа
брюссель
владимир путин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против РФ, пишет газета Politico. "Пока Брюссель готовит очередной пакет санкций, правительства западноевропейских стран начинают задаваться вопросом, насколько в этом есть смысл", - говорится в статье. Как отмечает издание, пока Польша и страны Балтии по-прежнему выступают за более жесткое сокращение торговли с Россией, дипломаты западных европейский страны в ЕС говорят, что время и усилия лучше потратить на обеспечение соблюдения существующих санкций. По данным Politico, несмотря на ранние прогнозы, российская экономика не рухнула в результате замораживания торговли Западом. Издание также задается вопросом, действительно ли все усилия и экономические трудности в Европе того стоили. Как отмечает газета, после начала силами РФ спецоперации на Украине один пакет санкций быстро следовал за другим, но "за закрытыми дверями ситуация быстро усложнялась". А меньше чем через месяц после этого европейские дипломаты уже говорили об "усталости от санкций", пишет Politico. Ранее сообщалось, что новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html
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россия, европа, брюссель, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
13:11 21.02.2023
 
СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России

Politico: в Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе начали сомневаться в эффективности новых санкций против РФ, пишет газета Politico.
"Пока Брюссель готовит очередной пакет санкций, правительства западноевропейских стран начинают задаваться вопросом, насколько в этом есть смысл", - говорится в статье.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
07:17
В Москве рассказали о диалоге с зарубежными партнерами в условиях санкций
Как отмечает издание, пока Польша и страны Балтии по-прежнему выступают за более жесткое сокращение торговли с Россией, дипломаты западных европейский страны в ЕС говорят, что время и усилия лучше потратить на обеспечение соблюдения существующих санкций. По данным Politico, несмотря на ранние прогнозы, российская экономика не рухнула в результате замораживания торговли Западом. Издание также задается вопросом, действительно ли все усилия и экономические трудности в Европе того стоили. Как отмечает газета, после начала силами РФ спецоперации на Украине один пакет санкций быстро следовал за другим, но "за закрытыми дверями ситуация быстро усложнялась". А меньше чем через месяц после этого европейские дипломаты уже говорили об "усталости от санкций", пишет Politico.
Ранее сообщалось, что новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля.
С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 16:43
Шольц заявил о разногласиях в Германии из-за санкций и поставок оружия
 
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