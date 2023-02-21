https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853390965.html

Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин

Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин

Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:47

2023-02-21T12:47

2023-02-21T14:00

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Антироссийские санкции - это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, - заставить страдать наших граждан, заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/rubl-1853392026.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Запад хотел заставить страдать россиян при помощи санкций Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-02-21T12:47 true PT1M14S

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Дарья Буймова

в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия