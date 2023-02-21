https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853390965.html
Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин
Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин
Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:47
2023-02-21T12:47
2023-02-21T14:00
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Антироссийские санкции - это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата, - заставить страдать наших граждан, заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Запад хотел заставить страдать россиян при помощи санкций
Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри, но им это не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-02-21T12:47
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия
12:47 21.02.2023 (обновлено: 14:00 21.02.2023)
Запад хотел заставить страдать россиян, заявил Путин
Путин: "гуманисты" на Западе пытались заставить страдать россиян при помощи санкций