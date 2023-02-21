https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853389341.html

Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин

Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин

Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:58

россия

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят - мы это слышим - говорят, что виноваты во всем русские", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года