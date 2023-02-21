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Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин
Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин
Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T12:58
россия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят - мы это слышим - говорят, что виноваты во всем русские", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:44 21.02.2023 (обновлено: 12:58 21.02.2023)
 
Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, заявил Путин

Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят - мы это слышим - говорят, что виноваты во всем русские", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
 
РоссияВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении РоссииПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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