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Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года - РИА Новости, 21.02.2023
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Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года
Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года - РИА Новости, 21.02.2023
Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года
Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:03
2023-02-21T06:59
россия
украина
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230220/ekonomika-1853235603.html
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россия, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
06:03 21.02.2023 (обновлено: 06:59 21.02.2023)
 
Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
"На основании пересмотра решения... и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - указывается в документе.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:15
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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