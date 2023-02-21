https://ria.ru/20230221/samolety-1853555398.html

Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Украине не обсуждается

Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Украине не обсуждается - РИА Новости, 21.02.2023

Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Украине не обсуждается

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Киеву пока не обсуждается, такие решения принимаются совместно с международными партнерами. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:48

2023-02-21T20:48

2023-02-21T20:57

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джорджа мелони

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РИМ, 21 фев – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поставка боевых самолетов Киеву пока не обсуждается, такие решения принимаются совместно с международными партнерами."Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолетов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнерами. На этой стадии мы сконцентрированы на системах ПВО", - заявила она в Киеве на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским.Накануне la Repubblica со ссылкой на источники написала, что Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов старых моделей, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, так как Италия не будет брать на себя инициативу в этом вопросе.

https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html

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