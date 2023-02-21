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Из самолета Байдена в Польше выпал человек - РИА Новости, 21.02.2023
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Из самолета Байдена в Польше выпал человек
Из самолета Байдена в Польше выпал человек - РИА Новости, 21.02.2023
Из самолета Байдена в Польше выпал человек
Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве, пишет польская газета WPROST.pl. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:10
2023-02-21T17:29
в мире
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сша
варшава
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве, пишет польская газета WPROST.pl.На кадрах видно, как человек спотыкается, падает со ступеньки и катится вниз. К нему на помощь спешат стоящие рядом люди.В понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи ВСУ на сумму порядка 500 миллионов долларов.Как рассказал впоследствии помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон заблаговременно уведомил Москву о поездке Байдена, дабы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав. Завершив свою однодневную поездку в украинскую столицу, президент США продолжил европейское турне уже в Польше.
https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html
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в мире, польша, сша, варшава, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан
В мире, Польша, США, Варшава, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
17:10 21.02.2023 (обновлено: 17:29 21.02.2023)
 
Из самолета Байдена в Польше выпал человек

Из самолета президента США Байдена во время визита в Польшу выпал человек

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент Джо Байден садится в самолет Air Force One
Президент Джо Байден садится в самолет Air Force One - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент Джо Байден садится в самолет Air Force One. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве, пишет польская газета WPROST.pl.
На кадрах видно, как человек спотыкается, падает со ступеньки и катится вниз. К нему на помощь спешат стоящие рядом люди.
В понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи ВСУ на сумму порядка 500 миллионов долларов.
Как рассказал впоследствии помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон заблаговременно уведомил Москву о поездке Байдена, дабы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав. Завершив свою однодневную поездку в украинскую столицу, президент США продолжил европейское турне уже в Польше.
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