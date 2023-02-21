https://ria.ru/20230221/samolet-1853501947.html

Из самолета Байдена в Польше выпал человек

Из самолета Байдена в Польше выпал человек - РИА Новости, 21.02.2023

Из самолета Байдена в Польше выпал человек

Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве, пишет польская газета WPROST.pl. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:10

2023-02-21T17:10

2023-02-21T17:29

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владимир зеленский

джейк салливан

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Член делегации президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления борта главы государства в Варшаве, пишет польская газета WPROST.pl.На кадрах видно, как человек спотыкается, падает со ступеньки и катится вниз. К нему на помощь спешат стоящие рядом люди.В понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи ВСУ на сумму порядка 500 миллионов долларов.Как рассказал впоследствии помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон заблаговременно уведомил Москву о поездке Байдена, дабы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав. Завершив свою однодневную поездку в украинскую столицу, президент США продолжил европейское турне уже в Польше.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html

польша

сша

варшава

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в мире, польша, сша, варшава, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан