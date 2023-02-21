https://ria.ru/20230221/sammit-1853550185.html
США примут саммит НАТО в 2024 году
США примут саммит НАТО в 2024 году - РИА Новости, 21.02.2023
США примут саммит НАТО в 2024 году
США в 2024 году примут у себя саммит НАТО, заявил американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в столице Польши Варшаве. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:03
2023-02-21T20:03
2023-02-21T20:11
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США в 2024 году примут у себя саммит НАТО, заявил американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в столице Польши Варшаве."В следующем году я приму каждого члена НАТО на нашем саммите в Соединенных Штатах, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в мировой истории", - заявил он.Байден добавил, что США остаются привержены пятой статье устава НАТО. "Атака на одного - это атака на всех", - заявил он.
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в мире, сша, нато
20:03 21.02.2023 (обновлено: 20:11 21.02.2023)
США примут саммит НАТО в 2024 году
Президент Байден сообщил, что США примут саммит НАТО в 2024 году