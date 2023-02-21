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В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Праздничный салют в Москве запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:58

2023-02-21T15:58

2023-02-21T15:58

москва

общество

день защитника отечества

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Праздничный салют в Москве запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. "Праздничный салют в столице запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках", - рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно о том, что телебашни РТРС включат 23 февраля праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки по случаю Дня защитника Отечества.

https://ria.ru/20230131/23_fevralya-1848760861.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, день защитника отечества