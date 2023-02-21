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В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Праздничный салют в Москве запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:58
2023-02-21T15:58
2023-02-21T15:58
москва
общество
день защитника отечества
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Праздничный салют в Москве запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. "Праздничный салют в столице запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках", - рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно о том, что телебашни РТРС включат 23 февраля праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки по случаю Дня защитника Отечества.
https://ria.ru/20230131/23_fevralya-1848760861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, день защитника отечества
Москва, Общество, День защитника Отечества
В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В Москве запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на 14 площадках
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Праздничный салют в Москве запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Праздничный салют в столице запустят 23 февраля в 21.00 на 14 специальных площадках", - рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно о том, что телебашни РТРС включат 23 февраля праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки по случаю Дня защитника Отечества.