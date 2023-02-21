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На Сахалине экс-главе районного ОМВД дали семь лет колонии за взятку

На Сахалине экс-главе районного ОМВД дали семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 21.02.2023

На Сахалине экс-главе районного ОМВД дали семь лет колонии за взятку

Бывшего начальника ОМВД Долинского района приговорили к 7 годам колонии за получение взятки, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T02:50

2023-02-21T02:50

2023-02-21T02:50

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев – РИА Новости. Бывшего начальника ОМВД Долинского района приговорили к 7 годам колонии за получение взятки, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. Такое решение вынес Долинский городской суд, признав его виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). "В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в июле прошлого года получил от местного рыбопромышленника незаконное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ региона, расследованием уголовного дела занималось следственное управление СКР по Сахалинской области. Вину в содеянном бывший начальник ОМВД не признал. "За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, а также запрета занимать определенные должности сроком 3 года", - отмечает пресс-служба надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852729000.html

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происшествия, сахалинская область, сахалин, россия