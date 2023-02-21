"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. Полюбоваться цветущей сиренью можно до 26 февраля. Впервые Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН совместно с Фондом содействия развитию ботанических садов представляет в эколого-просветительском центре "Цветоводство и озеленение" ГПБУ "Мосприрода" коллекцию из 32 сортов сирени", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЖенщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
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Женщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
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Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
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Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЖенщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
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Женщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
1 из 4
Женщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
2 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
3 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
4 из 4
Женщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
Отмечается, что также гостей ждут мастер-классы, перформансы, выставка живописи, скульптуры и благотворительная акция.