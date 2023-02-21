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"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 21.02.2023
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"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ
"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 21.02.2023
"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ
"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:21
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москва
мосприрода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. Полюбоваться цветущей сиренью можно до 26 февраля. Впервые Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН совместно с Фондом содействия развитию ботанических садов представляет в эколого-просветительском центре "Цветоводство и озеленение" ГПБУ "Мосприрода" коллекцию из 32 сортов сирени", - говорится в сообщении. Отмечается, что также гостей ждут мастер-классы, перформансы, выставка живописи, скульптуры и благотворительная акция.
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москва, мосприрода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, ВДНХ
15:21 21.02.2023
 

"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкВыставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка Сиреневый сад на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. Полюбоваться цветущей сиренью можно до 26 февраля. Впервые Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН совместно с Фондом содействия развитию ботанических садов представляет в эколого-просветительском центре "Цветоводство и озеленение" ГПБУ "Мосприрода" коллекцию из 32 сортов сирени", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЖенщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
Выставка Сиреневый сад на ВДНХ
1 из 4
Женщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
Выставка Сиреневый сад на ВДНХ
2 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
Выставка Сиреневый сад на ВДНХ
3 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЖенщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
Выставка Сиреневый сад на ВДНХ
4 из 4
Женщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 4
Женщина фотографирует цветущую сирень на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Девушка на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Женщина на выставке "Сиреневый сад" в Павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. С 21 по 26 февраля 2023 года на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная к 23 февраля. Посетители смогут полюбоваться коллекцией из 32 самых эффектных сортов сирени.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Отмечается, что также гостей ждут мастер-классы, перформансы, выставка живописи, скульптуры и благотворительная акция.
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