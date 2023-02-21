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"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ

"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ - РИА Новости, 21.02.2023

"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ

"Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:21

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ в Москве, посмотреть его можно до 26 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сиреневый сад" "расцвел" в павильоне №29 "Цветоводство" на ВДНХ. Полюбоваться цветущей сиренью можно до 26 февраля. Впервые Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН совместно с Фондом содействия развитию ботанических садов представляет в эколого-просветительском центре "Цветоводство и озеленение" ГПБУ "Мосприрода" коллекцию из 32 сортов сирени", - говорится в сообщении. Отмечается, что также гостей ждут мастер-классы, перформансы, выставка живописи, скульптуры и благотворительная акция.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, вднх