https://ria.ru/20230221/rubl-1853392026.html

Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин

Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин

Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:48

2023-02-21T12:48

2023-02-21T13:01

экономика

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент России Владимир Путин."Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/valyuta-1853393189.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

экономика, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин