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Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:48
2023-02-21T13:01
экономика
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент России Владимир Путин."Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Экономика, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:48 21.02.2023 (обновлено: 13:01 21.02.2023)
 
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин

Путин: доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась и составила треть

© РИА Новости / Перейти в медиабанкУчастники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости
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Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент России Владимир Путин.
"Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:50
Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин
 
ЭкономикаРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир Путин
 
 
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