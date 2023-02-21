https://ria.ru/20230221/rubl-1853392026.html
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин
Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:48
2023-02-21T12:48
2023-02-21T13:01
экономика
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран - более половины, заявил президент России Владимир Путин."Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин
Экономика, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин
12:48 21.02.2023 (обновлено: 13:01 21.02.2023)
Доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась, заявил Путин
Путин: доля рубля во внешнеторговых расчетах России удвоилась и составила треть