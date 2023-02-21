https://ria.ru/20230221/rossiyane-1853409256.html

Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин

Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин

Простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей, заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:13

2023-02-21T13:30

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей, заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию."Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом", — сказал глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853398970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин