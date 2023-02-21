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Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин
Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин
Простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей, заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:30
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей, заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию."Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом", — сказал глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин
13:13 21.02.2023 (обновлено: 13:30 21.02.2023)
 
Никто из простых россиян не пожалел лишившихся за рубежом яхт, заявил Путин

Путин: никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился дворцов и яхт за рубежом

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей, заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.
"Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом", — сказал глава государства.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:59
Путин заявил о расширении технологических способностей российской экономики
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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