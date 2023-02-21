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Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков
Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:14
2023-02-21T19:14
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Россия стремится к дружественным отношениям, основанным на взаимных уважении и доверии", - сказал он в интервью RT.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
19:14 21.02.2023
 
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Россия стремится к дружественным отношениям, основанным на взаимных уважении и доверии", - сказал он в интервью RT.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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