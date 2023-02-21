https://ria.ru/20230221/rossiya-1853541396.html

Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков

Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023

Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков

Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:14

2023-02-21T19:14

2023-02-21T19:14

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Россия стремится к дружественным отношениям, основанным на взаимных уважении и доверии", - сказал он в интервью RT.

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853536798.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, политика