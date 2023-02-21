https://ria.ru/20230221/rossiya-1853541396.html
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков
Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:14
2023-02-21T19:14
2023-02-21T19:14
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Россия стремится к дружественным отношениям, основанным на взаимных уважении и доверии", - сказал он в интервью RT.
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853536798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Россия стремится к дружественным отношениями со странами, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия стремится к дружественным отношениям с другими странами