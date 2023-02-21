https://ria.ru/20230221/rossiya-1853536798.html
Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле
Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и Запада, заявил, что мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:59
2023-02-21T18:59
2023-02-21T19:05
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и Запада, заявил, что мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить."Ну, мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить. Они нам могут не нравиться, но это их дело. И пусть они уйдут отсюда, а мы будем жить так, как мы хотим жить", - сказал он в интервью RT.
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россия, дмитрий песков
18:59 21.02.2023 (обновлено: 19:05 21.02.2023)
Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле
Песков, говоря об отношениях с Западом, заявил, что Россия не собирается никого учить