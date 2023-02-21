https://ria.ru/20230221/rossiya-1853536798.html

Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле

Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023

Россия не собирается никого учить, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и Запада, заявил, что мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:59

2023-02-21T18:59

2023-02-21T19:05

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях России и Запада, заявил, что мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить."Ну, мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить. Они нам могут не нравиться, но это их дело. И пусть они уйдут отсюда, а мы будем жить так, как мы хотим жить", - сказал он в интервью RT.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html

россия

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россия, дмитрий песков