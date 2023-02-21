https://ria.ru/20230221/rossiya-1853412522.html

Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны

Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны - РИА Новости, 21.02.2023

Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны

Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого гражданина в общий успех и победу страны. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:18

2023-02-21T13:18

2023-02-21T14:13

владимир путин

россия

общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого гражданина в общий успех и победу страны. Как отметил глава государства, у России "громадный потенциал" во всех сферах и областях. "Сейчас все меняется, это время не только вызовов, но и возможностей... Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий - это уже победа. Открытие современных заводов и километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научные открытия и технологии - это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех - вот что важно", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/tsivilizatsiya-1853410437.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года