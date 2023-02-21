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Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны
Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны - РИА Новости, 21.02.2023
Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны
Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого гражданина в общий успех и победу страны. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:18
2023-02-21T14:13
владимир путин
россия
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого гражданина в общий успех и победу страны. Как отметил глава государства, у России "громадный потенциал" во всех сферах и областях. "Сейчас все меняется, это время не только вызовов, но и возможностей... Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий - это уже победа. Открытие современных заводов и километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научные открытия и технологии - это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех - вот что важно", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, россия, общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Владимир Путин, Россия, Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:18 21.02.2023 (обновлено: 14:13 21.02.2023)
 
Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны

Президент Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех и победу страны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого гражданина в общий успех и победу страны.
Как отметил глава государства, у России "громадный потенциал" во всех сферах и областях.
"Вкладывайте в Россию". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
1 из 10

Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.

Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
2 из 10

Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 10

Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
4 из 10

Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.

Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
5 из 10

Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.

© РИА Новости
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
6 из 10

Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
7 из 10

Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.

Депутаты народного совета ЛНР смотрят трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Луганске
8 из 10

Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.

Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Симферополе
9 из 10

Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
10 из 10

Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент выступил с посланием впервые с момента начала спецоперации. Путин заявил, что обращается к депутатам, сенаторам и гражданам России в сложное и рубежное для страны время.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Говоря о происходящем на Украине, глава государства отметил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, верили и ждали, что Россия придет на помощь.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Путин пообещал, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Вину за разжигание конфликта на Украине Путин возложил на западные элиты. "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", — заявил президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10

Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и допустить краха финансовой системы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Теперь Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент призвал пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве. "Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — сказал он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
"Сейчас все меняется, это время не только вызовов, но и возможностей... Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий - это уже победа. Открытие современных заводов и километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научные открытия и технологии - это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех - вот что важно", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:15
Россия должна сохранить цивилизацию и передать ее потомкам, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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