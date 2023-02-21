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Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины - РИА Новости, 21.02.2023
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины
Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:23
2023-02-21T12:23
2023-02-21T12:29
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Украина, Россия, Владимир Путин
12:23 21.02.2023 (обновлено: 12:29 21.02.2023)
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины
Президент Путин заявил, что Россия не воюет с народом Украины