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Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853379677.html
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины - РИА Новости, 21.02.2023
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины
Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:23
2023-02-21T12:29
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Украина, Россия, Владимир Путин
12:23 21.02.2023 (обновлено: 12:29 21.02.2023)
 
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины

Президент Путин заявил, что Россия не воюет с народом Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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