https://ria.ru/20230221/rossiya-1853379677.html

Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины

Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины - РИА Новости, 21.02.2023

Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины

Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:23

2023-02-21T12:23

2023-02-21T12:29

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

украина

россия

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, россия, владимир путин