https://ria.ru/20230221/rossiya-1853313341.html

Экс-дипломат рассказал Западу неприятную правду о России

Экс-дипломат рассказал Западу неприятную правду о России - РИА Новости, 21.02.2023

Экс-дипломат рассказал Западу неприятную правду о России

Большая часть стран мира отказалась вводить санкции против Москвы, так как не верит в западную версию конфликта на Украине, при этом по мере его затягивания... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:14

2023-02-21T05:14

2023-02-21T05:14

в мире

россия

украина

генри киссинджер

владимир путин

нато

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Большая часть стран мира отказалась вводить санкции против Москвы, так как не верит в западную версию конфликта на Украине, при этом по мере его затягивания симпатии к России растут, пишет в статье для SCMP сингапурский экс-дипломат, научный сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани.Автор задался вопросом, почему 85% стран мира не ввели санкции против России после начала спецоперации, при этом честный ответ, по его словам, заключается в том, что в глубине души многие лидеры этих государств не верят в "черно-белую" версию конфликта, которую "продает" Запад."Большинство беспристрастных наблюдателей украинского кризиса считают, что конфликта можно было избежать. По иронии судьбы те, кто громче всех предостерегал НАТО от бесконечного продвижения и приближения к границам России, были одними из лучших западных стратегических умов — Джордж Кеннан, Оуэн Харрис и Генри Киссинджер", - указал Махбубани.При этом Запад продолжает придерживаться стратегии "полной победы" Украины, что не отвечает интересам глобального Юга, который хочет видеть многополярный мир с Россией в качестве независимого полюса, поскольку это дарит им определенные геостратегические возможности, отметил он."И многие южные державы, у которых до сих пор свежа память о не столь далекой гегемонии Запада, знают, что стоит тому победить и подавить Москву, как его высокомерие вновь взлетит до небес и он станет непереносим", - напомнил экс-дипломат, подчеркнув, что глобальный Юг "не наивен".По его словам, по мере затягивания конфликта растет симпатия к России, к которой относятся как к стране, сражающийся с гораздо более превосходящей ее экономикой Запада. "Многие были удивлены, что жесткие санкции, введенные против Москвы, так и не привели к ее краху. Они поражены тем, что Россия все еще стоит на ногах, несмотря на эти массированные удары", - заявил Махбубани.Страны Юга знают, что любому западному лидеру потребуется недюжинное мужество, чтобы призвать к миру, однако если Запад продолжит хранить молчание касательно мира на Украине, то глобальный Юг будет молчать по поводу самого украинского конфликта, резюмировал автор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853096179.html

https://ria.ru/20230221/pushkov-1853308646.html

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в мире, россия, украина, генри киссинджер, владимир путин, нато