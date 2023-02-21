https://ria.ru/20230221/rossiya-1853311010.html

Признание ЛНР и ДНР вернуло часть украинцев к истокам, заявила омбудсмен

Признание ЛНР и ДНР вернуло часть украинцев к истокам, заявила омбудсмен - РИА Новости, 21.02.2023

Признание ЛНР и ДНР вернуло часть украинцев к истокам, заявила омбудсмен

Власти Киева насаждали русофобию на территории Украины на государственном уровне, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик помогли возвращению... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:22

2023-02-21T03:22

2023-02-21T03:23

россия

луганская народная республика

киев

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Власти Киева насаждали русофобию на территории Украины на государственном уровне, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик помогли возвращению части украинцев к историческим истокам, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Двадцать первого февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. "Русофобия не просто была (на территории Украины - ред.), она была поставлена на очень высокий уровень с применением политтехнологий и современных технических средств, различных программ", - подчеркнула омбудсмен. Сердюкова привела в пример найденные на освобожденных территориях книги и комиксы для детей школьного и дошкольного возраста, в которых прославляются лидеры националистических движений разных лет. "Все мы уже увидели комиксы, которые деткам дошкольного возраста подают, в том числе в садиках, в школах, университетах (на подконтрольной Киеву территории – ред.), где Бандера - герой, а Россия - страна агрессор. Понемногу это всё вкладывалось в умы подрастающего поколения, которые в принципе не знали другой жизни, и всю информацию об истории они могли черпать либо от своих родных, либо из учебников", - пояснила Сердюкова. Она подчеркнула, что, посещая освобождённые территории, а теперь уже и общаясь с беженцами, в частности из Харьковской области, видно, насколько было сильное "зомбирование" людей со стороны властей Киева. По ее мнению, признание Россией республик Донбасса помогло процессу возвращения части украинцев к историческим истокам. "Нужно, наверное, как-то относиться к ним (тем, кто подвергся пропаганде – ред.), как к людям с недугом, и с любовью лечить этот недуг, возвращать их к историческим истокам, традициям… Война – войной, военные должны победить, но и гражданское общество, государственные органы должны вести свою войну по очищению от нацизма", - сказала Сердюкова. В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за". 30 сентября подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.

https://ria.ru/20230218/nko-1852823001.html

https://ria.ru/20221229/rabota-1842337560.html

https://ria.ru/20230218/sobyanin-1852899101.html

россия

луганская народная республика

киев

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россия, луганская народная республика, киев, виктория сердюкова