https://ria.ru/20230221/rosatom-1853355084.html

Глава "Росатома" посетит Турцию

Глава "Росатома" посетит Турцию - РИА Новости, 21.02.2023

Глава "Росатома" посетит Турцию

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству АЭС "Аккую". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:19

2023-02-21T11:19

2023-02-21T11:44

турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

аэс "аккую"

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству АЭС "Аккую"."Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта. Знаю, что несмотря на сложности - а там тоже трясло, до 3-4 баллов доходило на площадке "Аккую" - не то что никаких повреждений, даже какого то слома темпа работ не было, за исключением, может быть, специфики, связанной с отвлечением техники", - сказал Лихачев журналистам.Он добавил, что оказание помощи людям является приоритетом вне зависимости от сроков реализации проекта."Сейчас техника потихонечку возвращается в строй, и мы делаем все, чтобы это не сказалось на темпах работ", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html

турция

россия

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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, аэс "аккую"