https://ria.ru/20230221/rosatom-1853355084.html
Глава "Росатома" посетит Турцию
Глава "Росатома" посетит Турцию - РИА Новости, 21.02.2023
Глава "Росатома" посетит Турцию
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству АЭС "Аккую". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:19
2023-02-21T11:19
2023-02-21T11:44
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
аэс "аккую"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179563_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_b615930271ee4970b8d47105ec3849d2.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству АЭС "Аккую"."Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта. Знаю, что несмотря на сложности - а там тоже трясло, до 3-4 баллов доходило на площадке "Аккую" - не то что никаких повреждений, даже какого то слома темпа работ не было, за исключением, может быть, специфики, связанной с отвлечением техники", - сказал Лихачев журналистам.Он добавил, что оказание помощи людям является приоритетом вне зависимости от сроков реализации проекта."Сейчас техника потихонечку возвращается в строй, и мы делаем все, чтобы это не сказалось на темпах работ", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853308805.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2ca1449a5605d5ca46c43ba27e3d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, аэс "аккую"
Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, АЭС "Аккую"
11:19 21.02.2023 (обновлено: 11:44 21.02.2023)
Глава "Росатома" посетит Турцию
Глава "Росатома" Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству АЭС "Аккую".
"Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта. Знаю, что несмотря на сложности - а там тоже трясло, до 3-4 баллов доходило на площадке "Аккую" - не то что никаких повреждений, даже какого то слома темпа работ не было, за исключением, может быть, специфики, связанной с отвлечением техники", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что оказание помощи людям является приоритетом вне зависимости от сроков реализации проекта.
"Сейчас техника потихонечку возвращается в строй, и мы делаем все, чтобы это не сказалось на темпах работ", - сказал Лихачев.