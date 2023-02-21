https://ria.ru/20230221/rezolyutsiya-1853570064.html
Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам"
Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.02.2023
Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам"
Обсуждения по тексту проекту резолюции РФ в СБ ООН, требующей создания комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке", все еще идут, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:16
2023-02-21T23:16
2023-02-21T23:33
россия
василий небензя
оон
авария на "северных потоках"
европа
германия
северный поток
северный поток — 2
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ООН, 21 фев - РИА Новости. Обсуждения по тексту проекту резолюции РФ в СБ ООН, требующей создания комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке", все еще идут, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Посмотрим. Дискуссии ведутся", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ждать голосования по документу на этой неделе.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230220/metan-1853172964.html
https://ria.ru/20230221/rassledovanie-1853547222.html
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россия, василий небензя, оон, авария на "северных потоках", европа, германия, северный поток, северный поток — 2
Россия, Василий Небензя, ООН, Авария на "Северных потоках", Европа, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
23:16 21.02.2023 (обновлено: 23:33 21.02.2023)
Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам"
Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России о диверсии на "Северных потоках"