https://ria.ru/20230221/rezolyutsiya-1853570064.html

Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам"

Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.02.2023

Небензя заявил об обсуждении текста резолюции России по "Северным потокам"

Обсуждения по тексту проекту резолюции РФ в СБ ООН, требующей создания комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке", все еще идут, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:16

2023-02-21T23:16

2023-02-21T23:33

россия

василий небензя

оон

авария на "северных потоках"

европа

германия

северный поток

северный поток — 2

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ООН, 21 фев - РИА Новости. Обсуждения по тексту проекту резолюции РФ в СБ ООН, требующей создания комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке", все еще идут, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Посмотрим. Дискуссии ведутся", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ждать голосования по документу на этой неделе.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230220/metan-1853172964.html

https://ria.ru/20230221/rassledovanie-1853547222.html

россия

европа

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россия, василий небензя, оон, авария на "северных потоках", европа, германия, северный поток, северный поток — 2