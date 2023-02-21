https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html

Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин

Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2023

Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:09

2023-02-21T14:09

2023-02-21T14:32

денис пушилин

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед новыми регионами РФ открываются такие перспективы, о которых их жители раньше не могли и мечтать."Мы, как новые субъекты, очень много услышали посылов в отношении жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. И они направлены в первую очередь, что важно для нас, на мир и социально-экономическое развитие. Это те перспективы, которые открываются перед нами как новыми субъектами. Это касается таких моментов, о которых мы раньше не могли и мечтать", - сказал он в эфире Первого канала.В частности, Пушилин выделил развитие образовательной сферы, социальную поддержку молодых, многодетных семей и повышение рождаемости, развитие экономики и привлечение инвестиций. "Потенциал Донбасса известен - он огромен. И, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным и в плане самообеспечения, и в плане помощи другим регионам России, где требуется поддержка". - отметил врио главы ДНР.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, общество, россия, донецкая народная республика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года