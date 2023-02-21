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Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2023
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин
Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:09
2023-02-21T14:32
денис пушилин
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед новыми регионами РФ открываются такие перспективы, о которых их жители раньше не могли и мечтать."Мы, как новые субъекты, очень много услышали посылов в отношении жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. И они направлены в первую очередь, что важно для нас, на мир и социально-экономическое развитие. Это те перспективы, которые открываются перед нами как новыми субъектами. Это касается таких моментов, о которых мы раньше не могли и мечтать", - сказал он в эфире Первого канала.В частности, Пушилин выделил развитие образовательной сферы, социальную поддержку молодых, многодетных семей и повышение рождаемости, развитие экономики и привлечение инвестиций. "Потенциал Донбасса известен - он огромен. И, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным и в плане самообеспечения, и в плане помощи другим регионам России, где требуется поддержка". - отметил врио главы ДНР.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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денис пушилин, общество, россия, донецкая народная республика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
14:09 21.02.2023 (обновлено: 14:32 21.02.2023)
 
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин

Пушилин: перед новыми регионами открываются перспективы, о которых нельзя было и мечтать

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед новыми регионами РФ открываются такие перспективы, о которых их жители раньше не могли и мечтать.
"Мы, как новые субъекты, очень много услышали посылов в отношении жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. И они направлены в первую очередь, что важно для нас, на мир и социально-экономическое развитие. Это те перспективы, которые открываются перед нами как новыми субъектами. Это касается таких моментов, о которых мы раньше не могли и мечтать", - сказал он в эфире Первого канала.
В частности, Пушилин выделил развитие образовательной сферы, социальную поддержку молодых, многодетных семей и повышение рождаемости, развитие экономики и привлечение инвестиций. "Потенциал Донбасса известен - он огромен. И, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным и в плане самообеспечения, и в плане помощи другим регионам России, где требуется поддержка". - отметил врио главы ДНР.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 21 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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