14:09 21.02.2023 (обновлено: 14:32 21.02.2023)
Перед новыми регионами открываются невиданные перспективы, заявил Пушилин
Пушилин: перед новыми регионами открываются перспективы, о которых нельзя было и мечтать
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что теперь перед новыми регионами РФ открываются такие перспективы, о которых их жители раньше не могли и мечтать.
"Мы, как новые субъекты, очень много услышали посылов в отношении жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. И они направлены в первую очередь, что важно для нас, на мир и социально-экономическое развитие. Это те перспективы, которые открываются перед нами как новыми субъектами. Это касается таких моментов, о которых мы раньше не могли и мечтать", - сказал он в эфире Первого канала.
В частности, Пушилин выделил развитие образовательной сферы, социальную поддержку молодых, многодетных семей и повышение рождаемости, развитие экономики и привлечение инвестиций. "Потенциал Донбасса известен - он огромен. И, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным и в плане самообеспечения, и в плане помощи другим регионам России, где требуется поддержка". - отметил врио главы ДНР.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.