https://ria.ru/20230221/razrabotki-1853389076.html

ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин

ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин

Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:43

2023-02-21T12:43

2023-02-21T13:02

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, технологии