https://ria.ru/20230221/razrabotki-1853389076.html
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:43
2023-02-21T12:43
2023-02-21T13:02
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html
https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_317:176:2814:2048_1920x0_80_0_0_38cbc1d8f6ac6e67bd790d395ea8ffa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, технологии
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Технологии
12:43 21.02.2023 (обновлено: 13:02 21.02.2023)
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
Путин: будем внедрять самые передовые разработки в ВС России, превосходящие западные
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.