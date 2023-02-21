Рейтинг@Mail.ru
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/razrabotki-1853389076.html
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:43
2023-02-21T13:02
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html
https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_317:176:2814:2048_1920x0_80_0_0_38cbc1d8f6ac6e67bd790d395ea8ffa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, технологии
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия, Технологии
12:43 21.02.2023 (обновлено: 13:02 21.02.2023)
 
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин

Путин: будем внедрять самые передовые разработки в ВС России, превосходящие западные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:00
"Вестник армагеддона". Какой советской ракеты Запад боится больше всего
"Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:00
По американскому городу был нанесен "ядерный удар"
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала