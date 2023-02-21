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В Госдуме призвали повысить престижность рабочих профессий

В Госдуме призвали повысить престижность рабочих профессий - РИА Новости, 21.02.2023

В Госдуме призвали повысить престижность рабочих профессий

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР), заявил РИА Новости, что следует вдвое увеличить число выпускников строительных РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:35

2023-02-21T18:35

2023-02-21T18:49

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР), заявил РИА Новости, что следует вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий, расширив действие программы "Профессионалитет". Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что за пять лет надо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. "Предложение президента России, направленное на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров, считаю очень своевременным. Нам надо вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий. Для этого, на мой взгляд, надо не только расширять действие программы "профессионалитет", но и запускать дополнительное направление по подготовке кадров в соответствии с нуждами работодателей", - сказал он. По словам парламентария, отбор студентов на участие в программе должен проводиться только на конкурсной основе. Он отметил также, что студент имеет гарантии трудоустройства после завершения обучения, повышенную стипендию и оплату проживания в период обучения за счет средств бизнеса, преподаватели же имеют возможность получения грантов. Как отметил Кошелев, важно обеспечить работодателей пакетом стимулов, которые включают в себя "компенсацию ранее понесенных затрат (до 95%, то есть до 120 тысяч рублей) на обучение молодого специалиста по истечении 5 лет с момента его трудоустройства в этой организации". "Успешный опыт реализации этого механизма показала Москва. Предлагаем распространить на все регионы", - добавил он. Также он отметил, что в предложения включаются: субсидии в размере одного МРОТ ежемесячно на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет, льготы по отчислениям в Объединенный социальный фонд в размере 15% от Фонда оплаты труда (ФОТ) на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет. Кроме того, по словам Кошелева, следует уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счет включения в расходы затрат на обучение молодых специалистов, выплату стипендии и грантов преподавателям.

https://ria.ru/20230221/professii-1853418581.html

https://na.ria.ru/20230221/kadry-1853482833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир кошелев, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, навигатор абитуриента