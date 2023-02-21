В Госдуме призвали повысить престижность рабочих профессий

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР), заявил РИА Новости, что следует вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий, расширив действие программы "Профессионалитет". Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что за пять лет надо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. "Предложение президента России, направленное на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров, считаю очень своевременным. Нам надо вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий. Для этого, на мой взгляд, надо не только расширять действие программы "профессионалитет", но и запускать дополнительное направление по подготовке кадров в соответствии с нуждами работодателей", - сказал он. По словам парламентария, отбор студентов на участие в программе должен проводиться только на конкурсной основе. Он отметил также, что студент имеет гарантии трудоустройства после завершения обучения, повышенную стипендию и оплату проживания в период обучения за счет средств бизнеса, преподаватели же имеют возможность получения грантов. Как отметил Кошелев, важно обеспечить работодателей пакетом стимулов, которые включают в себя "компенсацию ранее понесенных затрат (до 95%, то есть до 120 тысяч рублей) на обучение молодого специалиста по истечении 5 лет с момента его трудоустройства в этой организации". "Успешный опыт реализации этого механизма показала Москва. Предлагаем распространить на все регионы", - добавил он. Также он отметил, что в предложения включаются: субсидии в размере одного МРОТ ежемесячно на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет, льготы по отчислениям в Объединенный социальный фонд в размере 15% от Фонда оплаты труда (ФОТ) на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет. Кроме того, по словам Кошелева, следует уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счет включения в расходы затрат на обучение молодых специалистов, выплату стипендии и грантов преподавателям.
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР), заявил РИА Новости, что следует вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий, расширив действие программы "Профессионалитет".
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РоссииВладимир Путин заявил о том, что за пять лет надо подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.
"Предложение президента России, направленное на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров, считаю очень своевременным. Нам надо вдвое увеличить число выпускников строительных и технических вузов, а также повысить престижность рабочих профессий. Для этого, на мой взгляд, надо не только расширять действие программы "профессионалитет", но и запускать дополнительное направление по подготовке кадров в соответствии с нуждами работодателей", - сказал он.
По словам парламентария, отбор студентов на участие в программе должен проводиться только на конкурсной основе. Он отметил также, что студент имеет гарантии трудоустройства после завершения обучения, повышенную стипендию и оплату проживания в период обучения за счет средств бизнеса, преподаватели же имеют возможность получения грантов.
Как отметил Кошелев, важно обеспечить работодателей пакетом стимулов, которые включают в себя "компенсацию ранее понесенных затрат (до 95%, то есть до 120 тысяч рублей) на обучение молодого специалиста по истечении 5 лет с момента его трудоустройства в этой организации".
"Успешный опыт реализации этого механизма показала Москва. Предлагаем распространить на все регионы", - добавил он.
Также он отметил, что в предложения включаются: субсидии в размере одного МРОТ ежемесячно на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет, льготы по отчислениям в Объединенный социальный фонд в размере 15% от Фонда оплаты труда (ФОТ) на каждого молодого специалиста после трудоустройства на предприятие в течение пяти лет.
Кроме того, по словам Кошелева, следует уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счет включения в расходы затрат на обучение молодых специалистов, выплату стипендии и грантов преподавателям.
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Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.
Запад не скрывает своей цели — нанести стратегическое поражение России, заметил Путин. "Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", — подчеркнул глава государства.
Особое внимание Путин уделил помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он объявил о создании специального фонда, который будет будет координировать решение всех социальных вопросов.
Одной из ключевых тем президентского послания стала экономика, которая оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, понадеявшись на санкции. Властям удалось сохранить ее устойчивость и не допустить краха финансовой системы.
Капиталы должны работать на страну и ее развитие, а бизнесмены — вкладываться в Россию, убежден президент. "Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию", —обратился Путин к предпринимателям.
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