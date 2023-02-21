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"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания - РИА Новости, 21.02.2023
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"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания
"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания - РИА Новости, 21.02.2023
"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания
Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:15
2023-02-21T17:15
в мире
россия
москва
пекин
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу, противостоящую западному империализму.Многие комментаторы заметили, что на фоне украинского кризиса сотрудничество Москвы и Пекина обретает все большую важность."Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия. Мы не должны просто смотреть, как ее пытаются давить, мы должны помочь ей! Спасая ее, мы спасаем себя", — написал пользователь с ником Звездный Кракен."Россия, крепко стой на ногах! Однажды хулиган-император США падет! Желаю американским империалистам скорейшего заката! Этого ждут люди всего мира", — считает guan_15703605482263.Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
https://ria.ru/20230221/putin-1853470805.html
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в мире, россия, москва, пекин, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
В мире, Россия, Москва, Пекин, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
17:15 21.02.2023
 
"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания

Читатели "Гуаньча" призвали сплотиться вокруг России после обращения Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу, противостоящую западному империализму.
Многие комментаторы заметили, что на фоне украинского кризиса сотрудничество Москвы и Пекина обретает все большую важность.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:50
Читатели DM признали правоту слов Путина о Западе
"Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия. Мы не должны просто смотреть, как ее пытаются давить, мы должны помочь ей! Спасая ее, мы спасаем себя", — написал пользователь с ником Звездный Кракен.
"После просмотра прямой трансляции с великим президентом Путиным я был так взволнован! Вот это лидер!" — восхитился guan_16715369631376.
"Россия, крепко стой на ногах! Однажды хулиган-император США падет! Желаю американским империалистам скорейшего заката! Этого ждут люди всего мира", — считает guan_15703605482263.
"В любом случае Путин — мой герой! Он лучше умрет на ногах, чем будет жить, стоя на коленях. Он осмелился на решительные действия — противостоять самому сильному противнику в мире, проявив упорство и мужество, присущие русскому национальному характеру", — высказался Юн Дянь.
Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:42
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
 
В миреРоссияМоскваПекинВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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