"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания
Читатели "Гуаньча" призвали сплотиться вокруг России после обращения Путина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу, противостоящую западному империализму.
"Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия. Мы не должны просто смотреть, как ее пытаются давить, мы должны помочь ей! Спасая ее, мы спасаем себя", — написал пользователь с ником Звездный Кракен.
"После просмотра прямой трансляции с великим президентом Путиным я был так взволнован! Вот это лидер!" — восхитился guan_16715369631376.
"Россия, крепко стой на ногах! Однажды хулиган-император США падет! Желаю американским империалистам скорейшего заката! Этого ждут люди всего мира", — считает guan_15703605482263.
"В любом случае Путин — мой герой! Он лучше умрет на ногах, чем будет жить, стоя на коленях. Он осмелился на решительные действия — противостоять самому сильному противнику в мире, проявив упорство и мужество, присущие русскому национальному характеру", — высказался Юн Дянь.
Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.