https://ria.ru/20230221/putin-1853503795.html

"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания

"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания - РИА Новости, 21.02.2023

"Вот это лидер!" Китайцы восхитились героизмом Путина после его послания

Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:15

2023-02-21T17:15

2023-02-21T17:15

в мире

россия

москва

пекин

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, увидев в России силу, противостоящую западному империализму.Многие комментаторы заметили, что на фоне украинского кризиса сотрудничество Москвы и Пекина обретает все большую важность."Китай должен дорожить тем, что рядом с нами все еще есть Россия. Мы не должны просто смотреть, как ее пытаются давить, мы должны помочь ей! Спасая ее, мы спасаем себя", — написал пользователь с ником Звездный Кракен."Россия, крепко стой на ногах! Однажды хулиган-император США падет! Желаю американским империалистам скорейшего заката! Этого ждут люди всего мира", — считает guan_15703605482263.Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.

https://ria.ru/20230221/putin-1853470805.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, москва, пекин, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года