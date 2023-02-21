https://ria.ru/20230221/putin-1853470805.html

Читатели DM признали правоту слов Путина о Западе

Читатели DM признали правоту слов Путина о Западе - РИА Новости, 21.02.2023

Читатели DM признали правоту слов Путина о Западе

Читатели британского издания Daily Mail поддержали послание Владимира Путина Федеральному собранию, указав на его верную оценку шагов Запада по эскалации... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:50

2023-02-21T15:50

2023-02-21T16:17

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в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали послание Владимира Путина Федеральному собранию, указав на его верную оценку шагов Запада по эскалации конфликтов."Правда. Европейская мафия и территория НАТО у российских границ — чистая провокация. Посмотрите на нового любимчика Запада — Владимира Зеленского, который делает все для эскалации. Три года назад он носил высокие каблуки и танцевал в бойз-бэнде. Настоящий государственный деятель", — прокомментировал Kj26."Боевые действия — это всегда плохо. Но то, что говорит Путин, не является ложью. <…> Читайте историю и читайте факты", — отметил ACPradhan."Путин точно указал, что санкции обернулись ужасным провалом для европейских марионеток Америки", — поделился Kubla.Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник. Он рассказал о ходе спецоперации на Украине, взаимоотношениях со странами Запада, а также о необходимых изменениях в социальной и экономической политике.

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сша, россия, украина, владимир путин, нато, в мире