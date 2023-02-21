https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html

Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян

Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян - РИА Новости, 21.02.2023

Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян

Президент выступил с посланием Федеральному собранию — первым после начала специальной военной операции на Украине. Глава государства рассказал о текущих... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:27

2023-02-21T16:27

2023-02-21T18:01

россия

сша

москва

владимир путин

нато

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Андрей Коц. Президент выступил с посланием Федеральному собранию — первым после начала специальной военной операции на Украине. Глава государства рассказал о текущих вызовах и будущих победах, ради которых должна жить и трудиться страна, упомянул о переменах в экономике и угрозе ядерного конфликта. Наиболее важные тезисы — в материале РИА Новости.О выходе из договора СНВПожалуй, главное по международной повестке Владимир Путин сообщил в самом конце почти двухчасовой речи. Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это последнее еще действующее соглашение между Москвой и Вашингтоном в области глобальной безопасности.Президент пояснил: Запад использует договор в попытках ослабить Россию. И напомнил, что пару недель назад НАТО требовала допустить своих специалистов на российские ядерные объекты."Ну даже не знаю, как это назвать, — это театр абсурда какой-то, — добавил он. — Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты".Глава государства отметил, что альянс де-факто сделал заявку на присоединение к ДНСВ. Такая постановка вопроса давно назрела, поскольку ядерным оружием обладают не только США, но и Великобритания, Франция. "И их ракеты тоже направлены против нас, против России", — подчеркнул президент.При этом у Москвы есть информация, что "некоторые деятели в Вашингтоне" задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов."В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, — дал поручение Путин. — Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем".О причинах спецоперацииВесь мир проходит через кардинальные и неотвратимые перемены. Начались они вместе со спецоперацией, которая идет на "исторических землях" России и ради ее безопасности. Москва долгое время пыталась избежать такого развития событий, поэтому участвовала в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.К сожалению, страны Запада не были в этом заинтересованы. Они закрывали глаза на беспредел украинских властей, в том числе на формирование националистических батальонов. Дошло до того, что Киев задумался о ядерном оружии, напомнил президент.В феврале прошлого года Украина собиралась напасть на Донбасс, но в США и Евросоюзе делали вид, что ничего не происходит. Россия была вынуждена применить силу, чтобы остановить украинскую агрессию. А следующей целью Киева должен был стать Крым.Американцы и европейцы уже потратили на оружие для Украины 150 миллиардов долларов, а на помощь беднейшим странам — 60. "Это и есть западные ценности?" — задался риторическим вопросом глава государства.О поддержке участников СВОВладимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие Вооруженных сил России должно основываться на опыте, полученном в СВО. Эти знания бесценны, их нельзя растрачивать попусту. А отличившимся в боевых действиях солдатам и офицерам необходимо предоставлять все возможности роста по службе."Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, — таких очень, очень много, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил, — отметил президент. — И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданке, в органах власти всех уровней. Люди должны понимать, что родина оценивает их вклад в защиту отечества".Особо глава государства остановился на поддержке военных, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Поручил создать специальный государственный фонд по оказанию адресной помощи всем участникам спецоперации. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном СВО закрепят персонального координатора. Кроме того, участникам боевых действий будут гарантированно предоставлять двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу.Об "анти-России"У Запада нет честности и порядочности, уверен российский лидер. "За долгие века колониализма они привыкли плевать на весь мир. При этом западные элиты обманывали даже собственных сограждан", — уточнил он. Россия же считает неправильным деление на цивилизованные страны и все остальные. Нужна равная и неделимая система безопасности.На Западе обостряются внутренние проблемы, которые местные власти не способны решить. Чтобы отвлечь внимание сограждан, в 2014-м там форсировали проект "анти-Россия" на Украине. В результате сегодня украинская армия состоит из националистических батальонов с именами и символикой фашистских подразделений времен Второй мировой.Но Россия не воюет с народом Украины. Противник — киевский режим, марионетка Запада. А украинцы оказались всего лишь расходным материалом врагов Москвы.О восстановлении ДонбассаПрезидент отдельно поблагодарил тех, кто трудится на фронтах и в тылу специальной военной операции, — офицеров армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб, добровольцев, медиков, учителей, рабочих и инженеров, военных священников."Особые слова — жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, — подчеркнул Путин. — Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной. Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы".Глава государства напомнил, что регионы оказывают прямую поддержку Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Разрушенные города и поселки восстанавливает вся страна.О национал-предателяхСША и Евросоюз стараются расколоть российское общество. Ставку делают на национал-предателей. Все эти люди понесут ответственность по закону. "Но мы не будем заниматься охотой на ведьм. Пусть те, кто отступился от родины, сами живут с этим, главное, что мы дали этому моральную оценку", — сказал президент. Для него главное, что большинство россиян проявило патриотизм.При этом Путин предложил пересмотреть уголовное законодательство по экономическим преступлениям, но борьба с офшорами не прекратится. Базовый принцип — работа отечественного бизнеса в российской юрисдикции.О санкцияхЗапад пытается развалить экономику страны, чтобы заставить россиян страдать, но в результате мучается сам, уверен Путин. В Европе и США растут цены и безработица, усиливается энергетический кризис. А российская экономика оказалась намного прочнее, чем предполагали недоброжелатели.В частности, ВВП снизился, но не на 25%, как предсказывали, а всего на 2,1%. Россия уходит от доллара и строит независимую от Запада финансовую систему. Сельское хозяйство продемонстрировало двузначный рост: собрали рекордный урожай — больше 150 миллионов тонн зерна. Безработица упала до 3,7% — исторический минимум. В 2023-м инфляция приблизится к целевым четырем процентам.Структура экономики меняется, в приоритете рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и внутренний. "Мы много говорили об этом раньше, а теперь это стало жизненной необходимостью", — отметил Путин. Цель — достижение новых стратегических рубежей. Президент потребовал устранить любые межведомственные конфликты — все должны думать только о победе.Так, уже приняли решение развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание — коридору "Север — Юг". Транссиб и БАМ модернизируют, Северный морской путь получит новое развитие. "Уверен: мы сделаем это", — добавил президент.В следующему году приведут в нормативное состояние не менее 85% федеральных и не менее половины региональных дорог. Продолжится реализация проекта социальной газификации. В 2023-м стартует большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ — в течение десяти лет в эту сферу инвестируют не менее 4,5 триллиона рублей. Вместе с тем за каждый рубль, потраченный на передовые отечественные IT-разработки и продукцию с использованием искусственного интеллекта, государство вернет компаниями полтора рубля.Стратегические приоритетыВ 1990-х Россия строила экономику по западным лекалам, стала для Европы и США источником сырья, а более сложные отрасли развивались слабо, сказал Путин. На Запад утекали и капиталы, следом уходили дети бизнесменов. Но в результате те, кто хотел зарабатывать здесь, а жить за границей, очень многое потеряли. И большинство простых россиян им не сочувствуют."У каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке. <…> Но пора уже понять, что такие люди для Запада — второй сорт. Есть другой выбор: быть со своей родиной, работать для соотечественников и менять жизнь вокруг себя. За такими людьми будущее", — уверен Путин.Об образованииНужно серьезно повысить качество учебной литературы, чтобы молодежь могла лучше узнать свою страну и ее историю, считает президент. Кроме того, следует серьезно заняться подбором кадров в научно-технической сфере. За пять лет надо подготовить около миллиона сотрудников для предприятий в стратегически важных отраслях. Ученых нельзя загонять в "прокрустово ложе", наоборот, им необходимо обеспечить простор для творчества и помочь с жильем.В высшей школе тоже назрели изменения. Требуется синтез всего лучшего, что было в СССР и России последних десятилетий. Прежде всего глава государства предложил отказаться от бакалавриата и вернуться к обучению по специальности, которое займет от четырех до шести лет. Те, кто уже поступил на бакалавра, конечно, смогут доучиться по этой модели.О социальных гарантияхМРОТ следует увеличить на десять процентов — до 19 242 рублей, заявил Путин. Кроме того, надо повысить налоговый вычет на учебу детям с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы — с 120 до 150 тысяч рублей.С 1 февраля материнский капитал проиндексировали на 11,9%. Право на него теперь есть и у жителей новых регионов страны. Путин предложил распространить это на всех детей, родившихся с 2007-го. В прошлом так же поступили с Крымом.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850067848.html

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

https://ria.ru/20230215/vostok-1851905240.html

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россия, сша, москва, владимир путин, нато, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика