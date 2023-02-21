https://ria.ru/20230221/putin-1853458707.html

В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина

В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина - РИА Новости, 21.02.2023

В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько предупреждений странам Запада, считают авторы британской газеты Daily Express. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:11

2023-02-21T15:11

2023-02-21T15:42

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько предупреждений странам Запада, считают авторы британской газеты Daily Express.Журналисты особо выделили слова российского лидера о том, что попытки перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния непременно вызовут реакцию Москвы. Это высказывание может стать определенным сигналом для западных государств, подчеркивается в статье.Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.

https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, владимир путин, великобритания, нато