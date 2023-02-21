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В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина - РИА Новости, 21.02.2023
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В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина
В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина - РИА Новости, 21.02.2023
В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина
В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько предупреждений странам Запада, считают авторы британской газеты Daily Express. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:11
2023-02-21T15:42
в мире
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владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько предупреждений странам Запада, считают авторы британской газеты Daily Express.Журналисты особо выделили слова российского лидера о том, что попытки перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния непременно вызовут реакцию Москвы. Это высказывание может стать определенным сигналом для западных государств, подчеркивается в статье.Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
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в мире, россия, украина, владимир путин, великобритания, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Великобритания, НАТО
15:11 21.02.2023 (обновлено: 15:42 21.02.2023)
 
В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина

Daily Express назвала предупреждения Путина Западу "леденящими душу"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько предупреждений странам Запада, считают авторы британской газеты Daily Express.
Журналисты особо выделили слова российского лидера о том, что попытки перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния непременно вызовут реакцию Москвы. Это высказывание может стать определенным сигналом для западных государств, подчеркивается в статье.

"Владимир Путин леденяще предупредил о "глобальном конфликте", заявив, что на карту поставлено само существование России. <...> Президент России выступил с часовым обращением к нации, в котором предпринял несколько яростных атак против Украины, Запада и НАТО", — пояснило издание.

Российский лидер обратился к Федеральному собранию во вторник, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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