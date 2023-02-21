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Путин встретится с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин встретится с президентом Южной Осетии
Путин встретится с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023
Путин встретится с президентом Южной Осетии
Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече 22 февраля обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества, прежде... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:04
2023-02-21T15:12
политика
россия
южная осетия
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече 22 февраля обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго февраля состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении.
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политика, россия, южная осетия, владимир путин, алан гаглоев
Политика, Россия, Южная Осетия, Владимир Путин, Алан Гаглоев
15:04 21.02.2023 (обновлено: 15:12 21.02.2023)
 
Путин встретится с президентом Южной Осетии

Путин обсудит с главой Южной Осетии Гаглоевым перспективы развития сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече 22 февраля обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго февраля состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 02:33
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев
 
ПолитикаРоссияЮжная ОсетияВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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