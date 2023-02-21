https://ria.ru/20230221/putin-1853456426.html

Путин встретится с президентом Южной Осетии

Путин встретится с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 21.02.2023

Путин встретится с президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече 22 февраля обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества, прежде... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:04

2023-02-21T15:04

2023-02-21T15:12

политика

россия

южная осетия

владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече 22 февраля обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго февраля состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html

россия

южная осетия

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политика, россия, южная осетия, владимир путин, алан гаглоев