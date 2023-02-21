https://ria.ru/20230221/putin-1853427288.html

На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин

На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:43

2023-02-21T13:43

2023-02-21T13:54

безопасность

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853425847_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_5e56debe357e104e2254cf800c107e47.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования."Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/arsenal-1853432768.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия