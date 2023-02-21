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На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:43
2023-02-21T13:54
безопасность
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования."Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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безопасность, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Безопасность, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
13:43 21.02.2023 (обновлено: 13:54 21.02.2023)
 
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин

Путин сообщил о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖурналисты смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию
Журналисты смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Журналисты смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.
"Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:52
Путин назвал одно из условий возвращения к обсуждению ДСНВ
 
БезопасностьВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссия
 
 
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