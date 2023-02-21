https://ria.ru/20230221/putin-1853427288.html
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:43
2023-02-21T13:43
2023-02-21T13:54
безопасность
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования."Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/arsenal-1853432768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Безопасность, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
13:43 21.02.2023 (обновлено: 13:54 21.02.2023)
На боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы, заявил Путин
Путин сообщил о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов