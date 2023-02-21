https://ria.ru/20230221/putin-1853414066.html

Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада

Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада - РИА Новости, 21.02.2023

Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада

Ситуация, когда руководители крупных российских компаний зависят от Запада, опасна и несет риски для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:19

2023-02-21T13:19

2023-02-21T13:51

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация, когда руководители крупных российских компаний зависят от Запада, опасна и несет риски для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Крупный российский бизнес, отвечает за работу стратегических предприятий, за многотысячные трудовые коллективы, определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, а значит положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляют для нас большую угрозу, опасность. Опасность для нашей страны. И такое положение терпимым быть не может", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853409846.html

https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия