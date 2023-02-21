https://ria.ru/20230221/putin-1853414066.html
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада
Ситуация, когда руководители крупных российских компаний зависят от Запада, опасна и несет риски для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:19
2023-02-21T13:19
2023-02-21T13:51
экономика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация, когда руководители крупных российских компаний зависят от Запада, опасна и несет риски для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Крупный российский бизнес, отвечает за работу стратегических предприятий, за многотысячные трудовые коллективы, определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, а значит положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляют для нас большую угрозу, опасность. Опасность для нашей страны. И такое положение терпимым быть не может", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853409846.html
https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Экономика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
13:19 21.02.2023 (обновлено: 13:51 21.02.2023)
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада
Путин: ситуация, когда главы крупных российских компаний зависят от Запада, опасна
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация, когда руководители крупных российских компаний зависят от Запада, опасна и несет риски для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Крупный российский бизнес, отвечает за работу стратегических предприятий, за многотысячные трудовые коллективы, определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, а значит положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляют для нас большую угрозу, опасность. Опасность для нашей страны. И такое положение терпимым быть не может", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.