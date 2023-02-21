https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
Те, кто вывел капиталы из РФ и планировал жить за границей, много потеряли, их там ограбили, заявил во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто вывел капиталы из РФ и планировал жить за границей, много потеряли, их там ограбили, заявил во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Последние события убедительно показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь только как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом - многое потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Путин напомнил, как он в шутку сказал представителям российского бизнеса: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/utechka-1853406329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:13 21.02.2023 (обновлено: 13:48 21.02.2023)
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
Путин: тех, кто вывел капиталы из России, ограбили, отняв законно заработанные средства