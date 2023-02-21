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Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин
Те, кто вывел капиталы из РФ и планировал жить за границей, много потеряли, их там ограбили, заявил во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:13
2023-02-21T13:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто вывел капиталы из РФ и планировал жить за границей, много потеряли, их там ограбили, заявил во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Последние события убедительно показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь только как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом - многое потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Путин напомнил, как он в шутку сказал представителям российского бизнеса: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/utechka-1853406329.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:13 21.02.2023 (обновлено: 13:48 21.02.2023)
 
Те, кто вывел капиталы из России, много потерял, заявил Путин

Путин: тех, кто вывел капиталы из России, ограбили, отняв законно заработанные средства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто вывел капиталы из РФ и планировал жить за границей, много потеряли, их там ограбили, заявил во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Последние события убедительно показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь только как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом - многое потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:09
Россия практически не могла предотвратить утечку капитала, заявил Путин
Путин напомнил, как он в шутку сказал представителям российского бизнеса: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:19
Путин рассказал об опасности зависимости глав российских компаний от Запада
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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