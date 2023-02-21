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Путин призвал наращивать развитие новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал наращивать развитие новых регионов
Путин призвал наращивать развитие новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал наращивать развитие новых регионов
Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:37
2023-02-21T13:38
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
азовское море
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, азовское море
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Азовское море
12:37 21.02.2023 (обновлено: 13:38 21.02.2023)
 
Путин призвал наращивать развитие новых регионов

Путин заявил, что в новых регионах возродят рабочие места и инфраструктуру

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоенные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг" смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию во Владивостоке
Военные моряки гвардейского ракетного крейсера Варяг смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг" смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию во Владивостоке
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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