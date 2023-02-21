https://ria.ru/20230221/putin-1853386151.html

Путин призвал наращивать развитие новых регионов

Путин призвал наращивать развитие новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал наращивать развитие новых регионов

Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:37

2023-02-21T12:37

2023-02-21T13:38

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

азовское море

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853384260.html

россия

азовское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, азовское море