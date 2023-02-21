https://ria.ru/20230221/putin-1853386151.html
Путин призвал наращивать развитие новых регионов
Путин призвал наращивать развитие новых регионов - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал наращивать развитие новых регионов
Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:37
2023-02-21T12:37
2023-02-21T13:38
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
азовское море
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853384260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, азовское море
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Азовское море
12:37 21.02.2023 (обновлено: 13:38 21.02.2023)
Путин призвал наращивать развитие новых регионов
Путин заявил, что в новых регионах возродят рабочие места и инфраструктуру