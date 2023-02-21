https://ria.ru/20230221/putin-1853382255.html

Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость

Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:28

2023-02-21T12:28

2023-02-21T13:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва "Барс", - сказал Путин.Также президент принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Весь народ России": Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость Путин в своем послании поблагодарил весь народ России 2023-02-21T12:28 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия