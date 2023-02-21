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Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/putin-1853382255.html
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:28
2023-02-21T13:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва "Барс", - сказал Путин.Также президент принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html
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"Весь народ России": Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Путин в своем послании поблагодарил весь народ России
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
12:28 21.02.2023 (обновлено: 13:18 21.02.2023)
 
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость

Президент Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва "Барс", - сказал Путин.
Также президент принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:17Специальная военная операция на Украине
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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