https://ria.ru/20230221/putin-1853382255.html
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:28
2023-02-21T12:28
2023-02-21T13:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва "Барс", - сказал Путин.Также президент принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Весь народ России": Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Путин в своем послании поблагодарил весь народ России
2023-02-21T12:28
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
12:28 21.02.2023 (обновлено: 13:18 21.02.2023)
Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость
Президент Путин поблагодарил всех россиян за мужество и решимость