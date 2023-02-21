https://ria.ru/20230221/putin-1853379779.html

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:23

2023-02-21T12:23

2023-02-21T12:40

россия

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.По его словам, элиты Запада не скрывают своей цели - нанести стратегическое поражение России."Для нас что это значит? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже именно о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года