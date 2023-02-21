https://ria.ru/20230221/putin-1853379779.html
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:23
2023-02-21T12:23
2023-02-21T12:40
россия
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.По его словам, элиты Запада не скрывают своей цели - нанести стратегическое поражение России."Для нас что это значит? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже именно о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:23 21.02.2023 (обновлено: 12:40 21.02.2023)
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Путин
Президент Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно