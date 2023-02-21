https://ria.ru/20230221/putin-1853374918.html

Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин

Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин

Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:14

2023-02-21T12:14

2023-02-21T12:27

россия

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающую любую исключительность, тем более агрессивную", - сказал Путин в послании к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года