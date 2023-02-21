https://ria.ru/20230221/putin-1853374918.html
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин
Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:14
2023-02-21T12:14
2023-02-21T12:27
россия
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающую любую исключительность, тем более агрессивную", - сказал Путин в послании к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:14 21.02.2023 (обновлено: 12:27 21.02.2023)
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин
Путин: в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные