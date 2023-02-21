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Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин
Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:14
2023-02-21T12:27
россия
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающую любую исключительность, тем более агрессивную", - сказал Путин в послании к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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60
россия, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:14 21.02.2023 (обновлено: 12:27 21.02.2023)
 
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин

Путин: в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия твердо отстаивает не только свои интересы - в мире не должно быть деления на "цивилизованные" страны и остальные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающую любую исключительность, тем более агрессивную", - сказал Путин в послании к Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Путин о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:24
На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин
 
РоссияВ миреПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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