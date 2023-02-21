https://ria.ru/20230221/putin-1853372988.html
Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие
Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие - РИА Новости, 21.02.2023
Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие
Россия помнит о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, об этом говорилось публично, заявил во вторник президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:11
2023-02-21T12:11
2023-02-21T13:21
в мире
украина
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
сша
нато
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853382575_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_82d3bcdc65a382a82d4d1b2638ad0960.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия помнит о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, об этом говорилось публично, заявил во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий", - сказал глава государства.Российские законодатели ранее отмечали, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить итоговый доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещён в интернете.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://radiosputnik.ria.ru/20230221/poslanie-1853377960.html
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853381451.html
украина
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853382575_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d24ed175c9bf60a8fdcc71fe55ab8d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сша, нато, константин косачев, вашингтон (штат), совет федерации рф, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, США, НАТО, Константин Косачев, Вашингтон (штат), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
12:11 21.02.2023 (обновлено: 13:21 21.02.2023)
Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие
Путин: переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись до начала СВО