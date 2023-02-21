https://ria.ru/20230221/putin-1853372988.html

Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие

Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие - РИА Новости, 21.02.2023

Путин напомнил о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие

Россия помнит о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, об этом говорилось публично, заявил во вторник президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:11

2023-02-21T12:11

2023-02-21T13:21

в мире

украина

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

сша

нато

константин косачев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия помнит о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, об этом говорилось публично, заявил во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий", - сказал глава государства.Российские законодатели ранее отмечали, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".Ранее вице-спикер СФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев сообщил, что Совфед и Госдума могут обсудить итоговый доклад комиссии 15 марта, когда обе палаты проведут пленарное заседание. В случае утверждения документа он будет направлен руководству страны и размещён в интернете.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://radiosputnik.ria.ru/20230221/poslanie-1853377960.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853381451.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, сша, нато, константин косачев, вашингтон (штат), совет федерации рф, госдума рф