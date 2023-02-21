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Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин
Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:51
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами и вела переговоры."Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика
12:09 21.02.2023 (обновлено: 12:51 21.02.2023)
 
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин

Путин: обещания Запада обернулись подлогом и жестокой ложью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин.
Как подчеркнул глава государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами и вела переговоры.
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:21
Путин обвинил Запад в насаждении тоталитарных принципов
"Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:17
Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитика
 
 
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