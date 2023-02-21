https://ria.ru/20230221/putin-1853372539.html

Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин

Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин

Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:09

2023-02-21T12:09

2023-02-21T12:51

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами и вела переговоры."Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/zapad-1853378311.html

https://ria.ru/20230221/garantii-1853376132.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика