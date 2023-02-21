https://ria.ru/20230221/putin-1853372539.html
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин
Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:09
2023-02-21T12:51
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами и вела переговоры."Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заявления о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/zapad-1853378311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика
12:09 21.02.2023 (обновлено: 12:51 21.02.2023)
Обещания Запада обернулись подлогом, заявил Путин
Путин: обещания Запада обернулись подлогом и жестокой ложью